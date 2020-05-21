Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

KAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı.

Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:03

KAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Maske yasağını delen kadın, bekçiye direndi polis ceza keserken ağladı
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
'Çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:03:58. #1.14#
title