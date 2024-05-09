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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan 76 çocuğa trafik eğitimi

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'Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri' kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Melikgazi ilçesindeki kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören 76 çocuğa trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları ve diğer genel trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi. Eğitim sonunda çocuklara boyama kitabı ve şapka hediye edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 76 çocuğa trafik eğitimi verildi.

'Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören toplamda 76 çocuğa 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı ile trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda jandarma personeli tarafından uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda çocuklara boyama kitabı ve şapka hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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