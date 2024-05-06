Kayseri'de park halindeki otomobil yamaçtan aşağıya uçtu

Kayseri'nin Talas ilçesinde park halindeki otomobil, kayarak park yerinden aşağıya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde mesire alanında park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilin içinde kimsenin bulunmadığını belirlerken, araçta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ