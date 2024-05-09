Karşıya geçmek isterken işçi servisi çarptı, çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocuğun teyzesinin sağlık ekiplerine, "Ne olur bir şey yap" demesi görenlerin yüreğini dağladı.

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 P 0125 plakalı işçi servisi, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.Ü.'ye (8) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Bu sırada olay yerine gelen çocuğun teyzesi de yeğeninin hayatını kaybettiğine inanamadı. "Ne olur bir şey yapın" diyerek sağlık ekiplerine seslenen kadın, fenalık geçirdi. M.B.Ü.'nün cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Servisin sürücüsü de gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ