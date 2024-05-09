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Kayseri'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Adana'dan Kayseri istikametine giden S.K'nin kullandığı 01 AJZ 822 plakalı yolcu otobüsü, Subaşı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'dan Kayseri istikametine giden S.K'nin kullandığı 01 AJZ 822 plakalı yolcu otobüsü, Subaşı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 4 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Subaşı İncesu Adana Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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