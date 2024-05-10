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Kayseri'de bisiklet kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 P 0125 plakalı işçi servisi, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Berat Ü.'ye (8) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Muhammed Berat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz çocuğun cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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