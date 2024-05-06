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Kurusıkı Tabanca Ateş Aldı, Bir Kişi Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 4088. Sokak'ta iddiaya göre elindeki kurusıkı tabanca ateş alan T.T. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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