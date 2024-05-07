Kayseri'de babasının bıçakla yaraladığı genç kız hayatını kaybetti
Kayseri'de ailevi nedenlerle çıkan kavgada babası tarafından bıçakla yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın cenazesi defnedildi.
Kayseri'de 4 gün önce babasının bıçakla yaraladığı genç kız hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta 3 Mayıs 2024'te iki katlı evlerinde ailevi nedenle çıkan kavgada babası Y.Y'nin (48) bıçakla yaraladığı B.E. (23), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
B.E'nin cenazesi, ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na götürüldü.
Genç kızın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kavgada başına aldığı taş darbesiyle yaralanan Y.Y, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.