"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor - BALIKESİR /
Balıkesir kent merkezinden detaylar Zonguldak kent merkezinden detaylar BALIKESİR / ZONGULDAK - Balıkesir ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
22.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:17
Balıkesir kent merkezinden detaylar
Zonguldak kent merkezinden detaylar BALIKESİR/ ZONGULDAK - Balıkesir ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
Kaynak: AA