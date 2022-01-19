Ermenistan'a 2 Şubat'ta Erbil'e 24 Ocak'ta karşılıklı uçuşlar başlıyor

İSTANBUL (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiği ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi. Bu kapsamda Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağı duyuruldu.

İSTANBUL-ERİVAN HATTINA HAFTADA 3 GÜN UÇUŞ İZNİ

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verildiği ifade edilen açıklamada, "Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan- İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacaktır" denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, "Anadolujet'in Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)