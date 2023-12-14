Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu güney Kafkasya bütün bölgenin çıkarınadır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu güney Kafkasya bütün bölgenin çıkarınadır" dedi. - BAKÜ