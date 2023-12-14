Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu...

Güncelleme:
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu güney Kafkasya bütün bölgenin çıkarınadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu güney Kafkasya bütün bölgenin çıkarınadır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Azerbaycan Kafkasya Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title