Azerbaycan ve Ermenistan Askerlerini Serbest Bıraktı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen tutuklu askeri personel değişimi sonucunda, Azerbaycan 32 Ermeni askerini serbest bıraktı ve Ermenistan da 2 Azerbaycan askerini teslim etti.

Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan da 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, tutuklu askeri personelin karşılıklı tesliminin gerçekleştirildiği bildirildi.

32 Ermenistan askerinin, iki ülkenin sınırındaki Gazah bölgesinde, ülke yetkililerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan tarafında tutuklu bulunan Ermeni askerlerin sağlık durumlarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edildikten ve durumlarının tatmin edici olduğu teyit edildikten sonra serbest bırakıldıkları, teslimat sürecinde herhangi bir olay yaşanmadığı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Bakü'nün iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Erivan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilmişti.