Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: 'Ukrayna konusunda Rusya'nın müttefiki değiliz'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusunda Rusya'nın müttefiki olmadığımızı söyledim. Gerçek de bu" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İngiltere'nin Daily Telegraph gazetesine açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Ukrayna savaşının başından beri Rusya'nın yanında bir müttefik olarak duramayacaklarını belirttiğini söyleyerek, "Ukrayna konusunda Rusya'nın müttefiki olmadığımızı söyledim. Gerçek de bu. Ancak şunu da belirtmek isterim ki ABD, Fransa ya da diğer ortaklarımızla olan güvenlik işbirliğimiz, diğer güvenlik ortağımızı hedef almamaktadır" dedi.

NATO üyeliğine ilişkin de açıklamalar yapan Paşinyan, Rusya'nın kabul edilemez olarak nitelendirdiği NATO üyeliğini düşünme niyeti olmadığını belirterek, "NATO üyeliği tartıştığımız ya da tartışacağımız bir konu değil" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde kalıp kalmamayı değerlendirdiğini tekrarladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev'in sınırların belirlenmesine ilişkin açıklamalarına rağmen kalıcı bir barış anlaşması imzalanması konusunda kararlı olmasını umduğunu söyleyen Paşinyan, "Geçen yılın sonunda, nihayet kesin bir anlaşma metnine çok yakın olduğumuz görülüyordu" dedi. - ERİVAN