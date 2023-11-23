Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesilince Altyapı Bakanı Sanosyan'ı azarladı

- Bakanlar Kurulu toplantısında elektrikler kesilince Paşinyan, Altyapı Bakanı Sanosyan'ı azarladı

ERİVAN - Ermenistan'da Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında elektrikler kesilince Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya, Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'a dönerek, "Ermenistan'daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor?" dedi.

Ermenistan'da Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında elektrikler kesilince Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ı azarladı. Paşinyan'ın konuşma yaptığı sırada toplantı salonu karanlığa gömülürken, kısa bir süre sonra elektrikler geri geldi. Elektriklerin kesilmesine sinirlenen Paşinyan, Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'a dönerek, "Ermenistan'daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor? Aynı konuda 10 yıl boyunca talimat veremem, değil mi?" dedi.

"Ülkemizin elektriği kalitesiz"

Tepkisi sırasında hızını alamayan Paşinyan, hükümet binasında dahi elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekerek, "İşte tam da size bundan bahsediyordum Sayın Sanosyan. Bugün Genelkurmay Başkanıyla da bu konuyu görüştüm. Elektrik kalitesi konusunu sürekli gündeme getiriyoruz ve tutarlı değiliz. Her ne kadar talimat versem de 10 yıl boyunca bu tavsiye vermem mümkün değil. Bizim ülkemizde elektrik kalitesiz. Bu binanın ışıkları bile titriyor. Kesilmesi sürpriz bile değil" ifadelerini kullandı.