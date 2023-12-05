Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hazar Beşlisi toplantısında ulaşım ve ekonomik iş birliklerini konuşacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin (Hazar Beşlisi) Dışişleri Bakanları toplantısında ulaşım, ekonomik iş birlikleri ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin konuşulacağını belirtti.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın katıldığı toplantı, Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Toplantı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru, enerji ve diğer ekonomik işbirliği alanlarında birçok önemli projemiz var. Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi alanındaki durum hakkında görüş alışverişinde bulunacağız" açıklamasını yaptı.