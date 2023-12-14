Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek "Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek "Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur. Süreçle doğrudan ilişkisi olmayan bazı üçüncü ülkelerin aksine bölge ülkesi olarak Türkiye, sürdürülebilir barış, kalkınma ve ekonomik ilişkilerin sağlanmasını herkesten çok istiyor." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerden bahseden Bayramov, 2023'ün 10 ayında ticaret hacminin 7 milyar dolara ulaşarak 2022'nin verilerine kıyasla yüzde 15 arttığını bildirdi.

Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye müttefikliği bölgede istikrarın korunması için önemli etkendir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'la Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de müzakere ettiklerini belirten Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması yönünde tutumu aynıdır. Biz, bölge ülkeleri arasında normal komşuluk ilişkilerinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ermenistan da bu yönde adımlar atarsa olumlu sonuçlar elde edilebilir." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin soruya ise "Türkiye bölgenin en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye Azerbaycan'ın dostu, Ermenistan'ın ise komşusudur. Süreçle doğrudan ilişkisi olmayan bazı üçüncü ülkelerin aksine bölge ülkesi olarak Türkiye, sürdürülebilir barış, kalkınma ve ekonomik ilişkilerin sağlanmasını herkesten çok istiyor. Zaten Azerbaycan masada varsa o masada Türkiye de vardır. Türkiye'nin masada olması Ermenistan için de faydalı olur." yanıtını verdi.

"(Barış anlaşması sürecinde) belirli olumlu ilerlemeler var"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamanın iki devlet arasında güvenin sağlanması yönünde önemli başarı olduğunu vurgulayan Bayramov, tarafların esir değişimi ve uluslararası kuruluşlarda birbirlerinin adaylıklarına veto koymamak gibi sonuçlar elde ettiğini hatırlattı.

Bayramov, iki devletin bu başarıyı herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan temaslar sayesinde elde ettiğini vurgulayarak "Kasım sonunda Ermenistan, 70 gün aranın ardından Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine, kendi cevaplarını içeren öneriyle karşılık verdi. Bunun içeriğini açıklamak istemiyoruz. Şimdi üzerinde çalışılıyor. Fakat bu sonuncu teklif öncekilerin tekrarı değil. Burada belirli olumlu ilerlemeler var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak iyimserlik içerisindeyiz. Fakat (barışın imzalanması için) herhangi bir tarih söyleyemem. Biz negatif tarihe sahip bu konuyu adım adım ileri taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan sınırlarını sadece Azerbaycan ordusu koruyacaktır"

Ermenistanlı yetkililerin, "orduların sınırdan karşılıklı olarak geri çekilmesi" yönündeki açıklamalarına da değinen Bayramov, Azerbaycan olarak bu görüşü paylaşmadıklarını belirtti.

Bayramov, "Sınır henüz belirlenmedi. Önce sınır hattı belirlenmelidir. Sınır konusunda anlaşma sağlanmadıkça orduların geri çekilmesi söz konusu değildir. Başka şeyler (Azerbaycan-Ermenistan sınırına üçüncü ülke ordusunun yerleştirilmesi) de öneriyorlar. Azerbaycan ordusu 30 yıllık işgalden sonra kan dökerek, şehit vererek sınırlarına yerleşti. Azerbaycan sınırlarını sadece Azerbaycan ordusu koruyacaktır. Bu iş üçüncü ülkelere havale edilemez." dedi.