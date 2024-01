- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Akar: " Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barışın, huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Akar, Türk şehitliğinde yaptığı açıklamada, "Tek gayretimiz, amacımız burada bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun gerçekleşmesi. Her zaman söylediğimiz gibi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barışın, huzurun gelmesi. Bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına başladı. Akar, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzalayarak, "Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin en önemli tanıkları şehitliklerimizdir. Bugünlere gelmemizde en büyük pay şehitlerimize ait. Şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

"Şehitliklerimiz 'tek millet' olduğumuzun çok önemli kanıtları"

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir heyecan, memnuniyet ve sevinç duyduklarını belirten Akar, "Büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber konuştuk, görüştük. Bugün sabah sayın Cumhurbaşkanı tarafından heyetimizin kabulü gerçekleşti. Kendilerinden son gelişme hakkındaki değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulduk. Şehitlik gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Birlikteliğimizin, kardeşliğimizin ve ümummilli lider Haydar Aliyev'in dediği gibi 'tek millet' olduğumuzun çok önemli kanıtları, çok önemli göstergesi. Onun için bu şehitlikler bizim için çok değerli. Onların yaptıkları, onların fedakarlıkları. Büyük bir kahramanlık, bir fedakarlık. Onu her zaman saygıyla anıyoruz. Onların hatıralarını daima yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz" dedi.

"Amacımız bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun gerçekleşmesi"

2. Karabağ Savaşı zaferinden sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın tek yumruk, tek yürek, tek ordu olduğunu vurgulayan Akar, "Modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, tatbikatları gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanı sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayii konusunda iş birliğimiz yoğun bir şekilde devam etmekte ve bizim tabii bunlardan tek gayretimiz, amacımız burada bölgedeki barışın, istikrarın, huzurun gerçekleşmesi. Her zaman söylediğimiz gibi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barışın, huzurun gelmesi. Bunun için gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahrikler, teşviklerle, birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştıracağını bilmesi lazım" diye konuştu.

"Ermenistan yanlış yola girerse bedel öder"

Ermenistan'ın üçüncü ülkeler tarafından bölgede gerginlik çıkması için kullanılmak istendiğini belirten Akar, "Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse gerçekten nasıl ki 44 günlük operasyonda çok ciddi zarar gördüler, bedel ödediler, aynı şekilde tekrarlanır tarih. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların geleceğidir. Bu konuda sadece askeri konular değil, ekonomik konularda da Azerbaycan'daki kardeşlerimizin ne kadar önemli işler yaptığını sayın Aliyev liderliğinde çok başarılı ihya, imar gayretleri, yatırımlar gerçekleştiğinde büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunlar gerçekten bizim için büyük bir övünç kaynağı, gurur kaynağı. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz kadar devam edecek ve çok önemli işler yaptık. Bundan sonra çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye, Azerbaycan değil, aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nda iş birliğimizi sürdürmek suretiyle ülkelerimizin güvenliğini sağlayacağı savunmasını sağlayacağız, caydırıcılık olacak. Diğer taraftan da oradaki halkımızın refahı rahat ve huzur içinde yaşaması. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Akar'ın başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu heyetinde; Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Milli Savunma Komisyonu Katibi, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Milli Savunma Komisyonu Üyeleri AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş bulunuyor.