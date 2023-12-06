Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Somut sonuçlar için diyaloga hazırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yürütülen barış sürecinde bir belge üzerinde anlaşılması gerektiğini belirterek, 'Somut sonuçlar için diyaloga hazırız.' dedi. Aliyev, Ermenistan'ın bölgedeki ulaştırma koridorlarının canlandırılmasından kaçtığını ve Ermenistan'ın kendi kaynakları veya AB ödeneği ile derhal kendi topraklarının 42 kilometrelik kısmında bir demir yolu bağlantısını inşa etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Aliyev, Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin evlerine geri dönebileceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yürütülen barış sürecinde bir belge üzerinde anlaşılması gerektiğini belirterek, "Somut sonuçlar için diyaloga hazırız." dedi.

Bakü'deki ADA Üniversitesinde düzenlenen "Karabağ: 30 sene sonra geri dönüş. Kazanımlar ve zorluklar" konulu toplantıda konuşan Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'da yaşanan gelişmelerden haberdar olduğunu ve bu yüzden "rövanştan vazgeçme konusunda Erivan'dan net garanti" beklediklerini kaydetti.

Aliyev, "Bizler, bir daha Ermenistan'la savaşın yaşanmamasını istiyoruz. Ermenistan rövanş peşinde olmayacağını teyit etmeli. Erivan tarihe geçen 'Dağlık Karabağ' mevzusunu unutmalı ve sınırlarını belirlenmesi sürecini başlatmalıdır." dedi.

Erivan yönetiminin Bakü'nün barış önerilerine yanıt için 2 ay süre harcadığını, barış sürecini uzatan tarafın Azerbaycan değil, Ermenistan olduğunu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Ermenistan'dan gelen yanıtı incelediğini ve zamanında yanıt vereceğini ifade eden Aliyev, şunları kaydetti:

"Brüksel'de yapılması planlanan üçlü barış görüşmesinden ise net sonuçlar bekliyoruz. Bugüne kadar bu tür beş görüşmenin gerçekleştiği düşünülürse, artık Azerbaycan, Ermenistan ve AB'nin bir belge üzerinde anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Somut sonuçlar için diyaloğa hazırlanıyoruz."

"Ermenistan, bölgedeki ulaştırma koridorlarının canlandırılmasından kaçıyor"

Ermenistan'ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye aykırı davranarak, bölgedeki ulaştırma koridorlarının canlandırılmasına yönelik sorumluluktan kaçındığını söyleyen Aliyev, bu bildirinin 9. maddesinin Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın diğer bölgelerini birleştiren kara yolu ve demir yolu bağlantısının sağlanmasını öngördüğünü hatırlattı.

Ayrıca Ermenistan'ın bu tutumu karşısında Nahçivan'la bağlantı için İran ile uzlaşıya varıldığını aktaran Aliyev, "Sınırdaki Ağbent köyünde Araz Nehri üzerinde bir kara yolu köprüsü inşaatı sürüyor. Daha sonra demir yolu köprüsü de yapılacak. Bu durumda tek kaybeden Ermenistan'dır. Azerbaycan ise Türkiye ile yeni uluslararası ticaret bağlantısı oluşturmakta kararlı." şeklinde konuştu.

Aliyev, Erivan'ın önündeki 2 seçenekten birinin Ermenistan'ın kendi kaynakları veya AB ödeneği ile derhal kendi topraklarının 42 kilometrelik kısmında bir demir yolu bağlantısını inşa etmek ve bölgede taşımacılık için herhangi gümrük ödemesi istememek ve sınır denetimi yapmamak; ikinci seçeneğin ise Ermenistan'ın kendini izolasyon politikasını sürdürmek olduğunu ifade etti.

"Karabağ'ı terk eden Ermeniler, evlerine geri dönebilir"

Aliyev, Karabağ'dan ayrılan Ermenilerle ilgili "Karabağ bölgesini terk eden Ermeniler evlerine geri dönebilir. Bu evleri güvenli şekilde koruyoruz. Ermenistan yönetimi de zamanında bu ülkeyi (Ermenistan'ı) terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Azerbaycanlı için aynı tutumu sergilemeli. Ermenistan'a dönmek isteyenlerin kayıt işlemleri için online site oluşturulmalı, menkulleri korunmalı. Bu iki halkın barışı için temel oluşturur." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın iyi komşuluk ve destekte bulunma becerisini gösterirse, devlet egemenliğini koruyacağını, Erivan yönetiminin kaotik davranarak sürekli farklı kutuplara yaklaştığını ancak bu yaklaşımların yanlış olduğunu söyleyen Aliyev, "Sadece yeni 'büyük kardeş' edinecekler. Yenisinin, eskisinden daha iyi olacağı da şüphe altında. Zaten yenisi bölgeden çok uzakta ve aslında kendi siyasi amaçlarının peşindedir. Ermenistan kendi siyasi iradesini ortaya koymalı. Bu barış için ön koşuldur." şeklinde konuştu.