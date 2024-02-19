Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'a desteğimiz sürecek, tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ermenistan ile kalıcı barış çalışmaları umut kaynağı. Azerbaycan'a desteğimiz sürecek. Karabağ'daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı." dedi. Aliyev ise "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı. İki lider, anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ticarete değinerek, "Toplam ticaret hacmimiz geçen sene ilk defa 7,5 milyar doları yakaladı. 15 milyar dolar hedefi için gayretlerimizi artıracağız." dedi.

"TARİHİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

AKPM toplantılarına Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesiyle ilgili olarak da konuşan Erdoğan, "Kararı geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi, girişimlerimizi sürdüreceğiz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir." dedi.

"ŞUŞA'DAKİ ZİRVEYE KKTC CUMHURBAŞKANI'NI DAVET ETTİM"

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili olarak da konuşan Aliyev,"Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak. Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.