Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde kaçak altın ele geçirildi
Kars'ta polis Ermenistan uyruklu 2 kişinin üzerinde 686,55 gram kaçak altın ele geçirdi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekiplerince kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
KOM ekiplerince yapılan çalışmada, Kars Harakani Havalimanında Ermenistan uyruklu 2 kişi ülkeye yasa dışı yollarla altın sokarken yakalandı.
Şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramda, 2 parça halinde toplam 686,55 gram altı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS