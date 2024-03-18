Kazakistan Dışişleri Bakanı Ermenistan'ı ziyaret etti

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Nurtleu, Ermenistan'ın daveti üzerine geldiği Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani etkileşimin öncelikli alanlarında ikili işbirliğinin yanı sıra uluslararası gündemdeki güncel konulara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Nurtleu, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yakın ortakları olduğuna işaret ederek, "Bu yıl 25'inci yılını kutlayacağımız 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması', Kazak-Ermeni ilişkilerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik sağlam bir temel oluşturuyor. Pek çok ortak noktamız var ve iki ülke halklarının refahı adına çaba göstermeye hazırız." dedi.

Mirzoyan da ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için iyi bir fırsatları olduğuna dikkati çekerek, "Yüksek seviyedeki siyasi diyaloğumuz, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin dinamik gelişimine gerekli ön koşulları sağlıyor. Taşımacılık ve lojistik bağlantılarını geliştirmekle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yatırım alanında ortak projeleri değerlendiren taraflar, karşılıklı ticaret hacmini artırmaya ilişkin imkanları da ele aldı.