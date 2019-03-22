Erdoğan Seçim Mitinginde Sosyal Medyada Kaldırılan Yeni Zelanda Cami Katliamı Görüntülerini Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camide yaşanan terör saldırısının Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntülerini Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği seçim mitinglerinde yayınladı. Erdoğan miting sırasında "Kardeşlerim sizleri şöyle bir Yeni Zelanda'ya götürmek istiyorum. Şöyle ekranda bunları izlememizde fayda var." dedikten sonra dev ekrandan terör saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

Saldırganın, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye girip Müslümanları katlettiği canlı yayın görüntüleri şiddet ve vahşet içerdiği, terörü ve nefreti teşvik edebileceği gerekçesiyle sosyal medyadan kaldırılmıştı. Tüm dünyada tepki çeken görüntülerle ilgili Yeni Zelanda polisi yaptığı açıklamada, görüntüleri internetten kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu ve videonun paylaşılmamasını istedi. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Al Noor camisine yapılan saldırı, Brenton Tarrant adlı kullanıcıya ait Facebook hesabında canlı yayın yapılarak paylaşıldı. 16 dakikadan uzun süren çekim Facebook tarafından hızla silindi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti. Üç Türk de yaralandı.