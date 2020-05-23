Elmalı'da farklı bayram kutlaması
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Elmalı'da farklı bayram kutlaması

ELMALI Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye çalışanlarıyla Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi.

Elmalı'da farklı bayram kutlaması
23.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:06

 

ELMALI Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye çalışanlarıyla Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Güreş sahasında yapılan kutlamada dev Türk bayrağı asılıp, 'İyi bayramlar Elmalı' yazısı önünde buluşan Başkan Öztürk ve çalışanlar, ilçe halkının da bayramını kutladı.Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve 274 belediye çalışanı Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Başkan Öztürk ve 274 çalışan, Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Sahası'nda buluştu. Başkan Öztürk en önde, çalışanlar arkada hepsi maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram kutlamasına katıldı. Çalışanlardan bir grup 6x9 metre ebadında dev Türk bayrağı açtı. Bayrağın önüne 'İyi bayramlar Elmalı' yazısı yerleştirildi. Başkan Öztürk ve tüm personel el sallayarak 'İyi bayramlar Elmalı' sloganı attı. Ardından tüm personel, sosyal mesafe kurallarına uyarak, ellerini göğüslerine koyarak başkanla bayramlaştı ve ardından sırayla güreş sahasından ayrıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Sevgili hemşehrilerim, bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile sevgi ve saygının en güzel şekilde harmanlandığı, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, toplumsal kaynaşmanın sağlandığı çok nadide günlerdir. Hele bu özel günlerden biri olan mübarek Ramazan-ı Şerifi huzur içinde tamamlayıp, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Değerli vatandaşlarım, huzurlu bir Elmalı için çıktığımız bu yolda sizler için gecesini gündüzüne katarak hizmet üreten mesai arkadaşlarım ve şahsım adına mübarek Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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