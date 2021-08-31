Ekrem İmamoğlu, milli sporcularla buluştu

- Ekrem İmamoğlu, milli sporcularla buluştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün (İstanbul BBSK) milli sporcularıyla bir araya geldi.

- Ekrem İmamoğlu, milli sporcularla buluştu

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün (İstanbul BBSK) milli sporcularıyla bir araya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan İstanbul BBSK milli sporcuları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Emirgan'daki Beyaz Köşk'te yapılan organizasyona İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Kulüp Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile medya temsilcileri katıldı.

Ekrem İmamoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ter döken İstanbul BBSK'li güreşçiler Cenk İldem, Kerem Kamal, Osman Göçen, karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, Meltem Hocaoğlu Akyol, tekvandocular Nur Tatar, Nafia Kuş, Hakan Reçber, judocular Mihael Zgank, Vedat Albayrak, Mihraç Akkuş, badmintoncu Neslihan Yiğit ve atlet Ertan Özkan'a berat ile çiçek takdim etti.

"Olimpiyatlara katılmak da ayrı bir başarı"

Olimpiyata katılmanın önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Ülkemizin formasını giymek, bayrağıyla olimpiyata katılmak bile çok değerli. Eskiden ülkenin kendi içindeki yarışma düzeninden yukarı çıkan sporcular olimpiyata gidiyordu. Ancak şimdi olimpiyatlara katılmak da ayrı bir başarı. Öncesinde her sporcunun elde etmesi gereken kotalar söz konusu. Bu yönüyle olimpiyata gitme başarısı gösteren 14 sporcumuz var. Bu sayının artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm branşlarda çıtayı yukarı taşımalıyız"

Olimpiyatlarda alınan madalyalarda kendisini en çok mutlu edenin branş çeşitliliğinin varlığı olduğuna dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "1-2 branş üzerinden yürüyen spor kültürünü 84 milyonluk bir ülkeyle eşleştiremiyorum. Tüm branşlarda da çıtayı yukarı taşımalıyız. Türkiye, 'Bütün branşlar çarpı on' anlayışından dışarı çıkmalı. İstanbul BBSK'nin bu konuda lokomotif olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

"Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum"

Olimpiyata katılan tüm sporcularla gurur duyduklarını aktaran Başkan İmamoğlu, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Sadece bizim 14 sporcumuzu değil, olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcuları ayrıca kutluyorum. Bu olimpiyata damgasını vuran ruh, Türkiye'nin kadın sporcularıydı. Kadın sporcularımızın sayısının artmasını, Türkiye'mizin çağdaş yüzünü daha öne çıkaran, kadın sporcu kavramını daha da büyüten bir süreci yaşamayı diliyorum" dedi.

Fatih Keleş: "Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz"

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş de tüm sporcularla gurur duyduklarını dile getirerek, şu cümlelere yer verdi:

"Bunun 14'ü kulübümüzün sporcusuydu. Hepsi çok iyi dereceler elde etmek için gitmişti ama bazıları heyecan ve olimpiyatların stresiyle bunu başaramadı. Ancak hepsiyle gurur duyuyoruz. Şu anda paralimpik sporcularımız Tokyo'da müsabakalara devam ediyor. Madalya alan sporcularımız var. Tüm arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Hepsi ülke sporunu başarıyla temsil eden gençler."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın