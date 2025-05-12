PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Pkk terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı sonrası ilk Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'nin ana gündem maddesi PKK'nın kararı ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta oldu.

KABİNE SONRASI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu ve şerefli annelerine bir kez daha sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bizler cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş bir inancın müntesipleriyiz. Gerek millet gerekse fert olarak annelerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar huzur ve felaha ereceğimizin bilinciyle çalışıyoruz.

"DÜNYA BİR YOL AYRIMINDA"

Milletimize söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, müreffeh geleceğin milletimizin beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bölgemizde ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu dönemde yaptığımız bir kabine toplantımızı daha az önce tamamladık. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günleri yaşadığımız bir gerçektir. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor.

"TÜRKİYE, DÜNYADAKİ KAOTİK İKLİMİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİDİR"

İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye büyük küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye asimetrik imkanlar kazandırmaktadır.

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