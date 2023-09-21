Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na Yeni Hizmet Binası İhalesi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Aziziye Mahallesi'nde bulunan arazisi üzerine yapılması planlanan yeni hizmet binası ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi Müşterek Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Geçtiğimiz aylarda projelendirmesi yapılan, ihale komisyonu kurularak yasal dokümantasyon işlemleri hızlandırılan DTSO yeni hizmet binası projesinde ihale süreci de tamamlandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ihalenin hayırlı olmasını dileyerek "Uzun süredir Yeni Hizmet Binası İhale hazırlıklarını canla başla sürdüren başta İnşaat Komisyonumuz olmak üzere tüm Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu muazzam eseri ilimize kazandırmış olacağız. Bina yapım işini üstlenen üyemize de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah kendileri için de bu anlaşma hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

İhale sürecine göre önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeler imzalanarak yüklenici firmaya yer devri yapılacak ve yüklenici firma şartnamedeki süreleri gözeterek yapım işine başlayacak. - DÜZCE