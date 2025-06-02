Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıda iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomideki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Toplantımızda tarım, ulaştırma, ekonomi, güvenlik başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan kritik konuları değerlendirdik. 14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dahil çok önemli kararlar vermiştir. İçeride kavgalı sürekli kriz üretmeye meyyal yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanlığını da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bizi Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı tecelli etse de sandığa giden vatandaşlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

"ÜLKEMİZİN ATLATTIĞI TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ ZAMANLA DAHA İYİ ANLAŞILACAK"

Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından döndüğü bugün daha da iyi anlaşılıyor. Son 1 haftada şahit olduğumuz meydan muhaberesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. 2 yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip, video çekip birbirini övgü yağmuruna tutanlar bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa manşetleri süslüyor. Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha iyi anlaşılacak. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak tam bir uyum içinde 2 senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan 3 yıllık sürede gayemiz ülkemizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri atmaktır.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ MESELESİNİ ÇÖZECEK KUVVETE SAHİPTİR"

Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye bunun mihveri ve mihengi olacaktır. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor. Yıllardır acılardan, gözyaşından beslenenlerin Türkiye'nin kuvvetlenmesinden endişe etmesi normaldir. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Rabbim bizlere daha nice yıllar azimle, şevkle, heyecanla, milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Son toplantımızdan bu yana içeride ve dışarıda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. Savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Türkiye-Amerika-Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı komşumuz Suriye'ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması bakımından yeni dönemi başlattı.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Ukrayna Devlet Başkanı sayın Zelenski ve heyetini Ankara'da misafir ettim. Rusya- Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik. Bugün İstanbul'da Rusya- Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem buluşma oldu. Özellikle bundan önce 1000'er esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri 1000'in üzerine çıktı. Bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine de iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar.

"EN BÜYÜK ARZUM PUTİN, ZELENSKİ VE TRUMP'I İSTANBUL'DA BİR ARAYA GETİRMEK"

Benim en büyük arzum gerek sayın Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta ve hatta Sayın Trump'la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u bir merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de son buluşmadan sonra adımını atacağız.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Millet Kütüphanesi'nde gençlerimizle yaptığımız hoş bir sohbetle noktaladık. Sayın Orban'ın davetine icabetle Budapeşte'ye gittik. 21 Mart'ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME POLİTİKALARIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

2025 senesini ülkemizde Aile Yılı olarak ilan ettik. Farklı etkinlikle, programlar, projelerle Aile Yılı'nı anlamına ve önemine uygun şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Uluslararası Aile Forumu'nda birçok kıymetli isimle bir araya geldik. Önümüzdeki 10 seneyi aileyi önceleyen politikaları hayata geçireceğiz. Nüfus artış hızımızı tekrar olması gereken düzeye çıkartacak adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz devam edecek.

"ENERJİ KONUSUNDA ÇOK YAKINDA MÜJDELİ HABERLERİMİZ OLACAK"

Sayın Trump'ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye'ye dönük yaptırımları kaldırma kararının ardından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bayrama yönelik tedbirlerimizin yanısıra bu konuyu görüştük. Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye'ye hava yollarına düzenli seferler başlayacak. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça inancımız odur ki bundan tüm komşuları, bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik, dirlik, bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini cani gönülden tebrik ediyorum.

25 Mayıs'ta Pakistan Başbakanı sayın Şahbaz Şerif ve heyetinin ülkemizi ziyareti her bakımdan anlamlıydı. Pakistan hükümetinin Hindistan'da yaşadığı sağduyulu tutum felaketi önlemiştir.

27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümü olan günde demokrasimizi koruma kararlılığımızın altını tekrar çizdik. Millete, memlekete, demokrasiye yaptıkları eşsiz hizmetlerin bedelini canlarıyla ödeyen şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte yazdığımız destanla darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmış bulunuyoruz.

Osmangazi yüzer petrol platformunu Karadeniz'e uğurladık. Şimdi orada 20 sene inşallah sondaj çalışmalarını yapacak. Ardından Beykoz, Arnavutköy, Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. 4 yeni millet bahçemizin İstanbulumuza tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem alanlarında toplanma alanına dönüşen millet bahçelerimizin 20'sinin yapımı halen devam ediyor. 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Sultan Fatih'in izinden gitmeyi sürdüreceğiz.

"BİZ BÖLGEMİZDE SAVAŞ GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Kabine toplantımızın öncesinde orman filomuza katılan yeni hava araçlarımızı bugün görev yerlerine uğurladık. Türkiye barış diplomasisinin ana merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Gayretlerimiz neticesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri ülkemizde bir araya geldiler. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye'nin tavrı savaşın ilk gününden bellidir.

Biz bölgemizde savaş, zulüm, çatışma görmek asla istemiyoruz. Her iki tarafın da kabul edeceği sürdürebilir barışın tesisi için çaba içindeyiz. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir.

"TÜRKİYE KİMSENİN VASSALI DEĞİLDİR"

CHP eski genel başkanının ülkemize yönelik vassal benzetmesi son derece çirkin hakaretamiz yaklaşımdır. Türkiye kimsenin vassalı da, aktörü değildir. Türkiye vassallığa doğru değil her alanda tam bağımsızlığa doğru hızla yol almaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde Batı başkentlerinde kapı kapı dolaşan, hatta ekonomist ithal etmekle övünen kendisinden başka birisi değildir. GördüğümüTÜz kadarıyla köşe yazarlığı da tıpkı siyasetçiliği gibi pek parlak ilerlemiyor. Bol bol vakti varken kimsenin itibar etmediği marjinal tezlere kalemşörlük yapmak yerine kendisini biraz geliştirmesini tavsiye ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle tarihi fırsat penceresi açılmıştır. Olumsuz düşünmek, karamsarlığa kapılmak için hiçbir sebep yoktur. Türkiye emin ve ehil kadroların riyasetinde güvendedir. 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarından sonra bugün de ihracat tarafından son derece umut verici haberler aldım. 2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız artış kaydetti ve 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin Mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık. İhracatımız 3,5 oranında arttı.

"DÖNEMSEL SIKINTILARIMIZI BERABER AŞACAĞIZ"

Mal ihracatında son 1 yılda tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık. Hizmetler ihracatımız ise Mayıs ayında 116,4 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Dönemsel sıkıntılarımızı beraberce aşacağız. Engellerin üstesinden beraberce geleceğiz. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Cuma günü müşerref olacağımız mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.

Emeklilerimizin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödemeye başladık. 4 Haziran'a kadar emeklilerimize toplam 57,4 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerini de yarın yapıyoruz. 1 milyon 350 bin kardeşimize toplam 6 milyar 300 milyon lira ödeyeceğiz. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."