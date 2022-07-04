Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin... - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Bilgin Asgari Ücret Türkiye Ekonomi Haberler

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