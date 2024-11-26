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Sinemanın Gücüyle Sürdürülebilirlik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali

Sinemanın Gücüyle Sürdürülebilirlik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle ilk kez düzenleyeceği Uluslararası Kısa Film Festivali ile dünya çapında tüm genç sinemacılara kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, çevre dostu ve sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım atarak, Uluslararası Sürdürülebilir Kısa Film Festivalini düzenliyor. İlk kez gerçekleştirilecek olan bu festivalin ana teması, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanarak, sürdürülebilirliği ve çevresel duyarlılığı sanatsal bir platformda buluşturuyor.

"FESTİVALDE BULUŞAN ÜNLÜ İSİMLER VE ETKİLEYİCİ SÖYLEŞİLER"

Uluslararası Sürdürülebilir Kısa Film Festivali, 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesinde düzenlenecek. Festival, üç gün boyunca ünlü isimlerin katılımıyla sinema, sanat ve sürdürülebilirlik üzerine etkileyici bir program sunmayı amaçlıyor. Festivale oyuncu Ufuk Bayraktar ve Naci Taşdöğen'in yanı sıra, Erdem Yılmaz, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Çakmak, CNBC-E İç ve Dış Yapımlar Müdürü Atila Irgalata katılım sağlayacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen festivalin gala gününde ise Ak Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram ve Mardin 25-26.dönem milletvekili ve Adalet Kalkınma partisi MKYKüyesiyazar Orhan Miroğlu'da söyleşi yapmak üzere ağırlanacak. Milletvekili Serkan Bayram'ın "Bir Buğday Tanesi Hikâyesi", Yazar Miroğlu'nun "Sesler ve Yüzler Bir Zamanlar Diyarbakır" filmleri seyirciyle buluşacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Festival Direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Daire Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Ahmet Bikiç genç sinemacılara seslerini duyurabilecekleri bir alan oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek "Bu festivalin, sürdürülebilir gelecek için atılacak doğru adımların ilham kaynağı olmasını diliyoruz" dedi. Bikiç, kısa film festivalinin İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gelenekselleşmesini umduklarını söyleyerek "Sürdürülebilir gelecek için hep birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Festivalde finale kalan kısa filmler ise şu şekilde; Flatmate, Watercolor, Göçebe, Razor Ruckus, The Fence, Kemal, Loop, The Island, My Beautiful Friend, Yapboz, Uncle Ali, sprAY, Hide&Seek, From Seven To Seventy, Breakfast, John DeMena, Eternal Eyes, FO-Dimension, Firez, Haksızlık, Gray Days, Nani's Kitchen, The Key.

Festival kapsamında Sony Türkiye Eğitim Müdürü Aykut Kılıç tarafından atölye gerçekleştirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE SİNEMATİK BİR ADIM

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Sürdürülebilir Kısa Film Festivali, genç sinemacılara sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk gibi önemli temaları sinematik bir dille anlatma fırsatı sunuyor. Festival, aynı zamanda toplumu çevre bilinci ve sosyal sorumluluk konusunda daha duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Sinemanın Gücüyle Sürdürülebilirlik: İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali

Haberler.com / Melis Yaşar - Eğitim
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