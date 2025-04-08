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Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

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Ekonomi piyasalarında yaşanan büyük çalkantı devam ederken petrol fiyatları 63 doların altına düşerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Yaşanan düşüşlerin ardından çarşamba gecesi benzin ve akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 3 liranın üzerine çıkarken, pompaya yansıyacak fiyat düşüşü Cumhuriyet tarihinde akaryakıtta yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifelerin ardından 7 Nisan'da tüm dünya borsalarında sert düşüşler görüldü. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme görülürken, petrol fiyatları 63 dolara düşerek son 4 yılın en dip seviyesine ulaştı.

3 LİRA ÜZERİNDE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

TEK SEFERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK İNDİRİM

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları hükümetler tarafından belirlenmemekte. Hükümetler yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranında artış ya da düşüş yapabilme yetkisine sahip. Bunun dışında akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerlere göre belirleniyor.

Bu değerler mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuruna göre hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları belirlenmekte.

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Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

bir lira indirirler üç lira bindirirler akapenin oyunları bitmez

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Haber YorumlarıSogun Nn:

kaç gündür niye surunduruyorlar yapsaniza lan

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Haber YorumlarıTroll skci:

ülkece ayakta alkışlamamız lazım arkadaşlar ama büyük ihtimalle 3 liranın kısa bir süre sonra 5 lira olarak yansıyacağını da biliyorum bu ülkenin kerizi koyunu bitmez hülooooooogggggg

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Ulan var ya. Yatacak yeriniz yok sizin. 90 küsürlerden 63 dolara düştü. 3 tl indirim ne lan. Şimdi 70 dolara çıksa en az 5 lira zam yapar bunlar. En az 10 ile 15 TL indirim yapılmalıydı. Bakın göreceksiniz, dolar kuru aynı seviyelerde iken brent petrol yine 90 dolara doğru tırmansın o zaman dayayacaklar 15-20 lira zammı...

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

akaryakıt fiyatı zaten 3 liraydı .

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş zamlardan sonra tabiiki cumhuriyet tarihinde görülmemiş indirim olacaktır. Mesela cumhuriyet tarihinde bir ev kirasının ya da cumhuriyet altınının da asgari ücreti geçtiği de görülmemiştir.

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

4 yılın en düşük seviyesi olabilir, bizde tam tersi oluyor genelde, bizde de en yüksek seviyesi. zamlar kepçeyle gelirken indirimler çay kaşığı ile geliyor.

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Haber YorumlarıSerkan GÖRGÜN:

Bildiğim tek şey CUMHURİYET tarihinde en çok pij akepenin sıktiğidir

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Bugun indirim 2 gün sonra kallavili bindirim gelir vatandas nasil kaziklanir indirimi

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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Ulan haberlerin övündügü güzel indirime bak

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