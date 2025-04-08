Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin'le bir anlaşmaya varılmayacağını açıkladı. Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yatırımcıların gümrük vergilerinin etkilerini "kabullenmesi gerektiğini" belirten Trump, Çin'e yönelik yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

BORSALAR KRİZE GİRDİ

Gelişmeler, 2008 krizinden bu yana en sert satış dalgasını tetikledi; borsalarda sert düşüşler, kripto paralarda çöküş ve emtia piyasalarında hızlı kayıplar yaşandı. Yatırımcılar Fed'den acil faiz indirimi beklentisine girdi.

"ÇİN YANIT VERECEKTİR"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı olduğu ve tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi. ABD'nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir" ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.