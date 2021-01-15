Seferihisar açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 20.20'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI