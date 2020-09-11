Dünyada 1,5 milyar öğrenci uzaktan eğitim alıyor SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, Bahçeşehir Koleji'nin uzaktan eğitimde kullanacağı Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu 'SeeMeet'in tanıtım toplantısına katıldı.

SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, Bahçeşehir Koleji'nin uzaktan eğitimde kullanacağı Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu 'SeeMeet'in tanıtım toplantısına katıldı. Prof. Dr. Erarslan, pandemi süreci ile 25 milyonu Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde 1,5 milyar öğrencinin uzaktan eğitim almaya başladığını söyledi.

Bahçeşehir Koleji tarafından uzaktan eğitim sisteminde kullanılacak olan 'SeeMeet' isimli görüntülü konuşma platformunun tanıtımı kolejin Gaziantep Kampüsünde öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı öncesi konuşan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraraslan, uzaktan eğitim sürecine mart ayından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğunu anlattı.

"ERKEN KALKAN YOL ALIR"

Dünyada 1,5 milyar öğrencinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim aldığını ifade eden Erarslan, şöyle konuştu:

"Şu anda ülkemizde de mevcut 25 milyon öğrenci bu sürece devam ediyor. Mart ayında başlayan birinci dönem artık kendini ikinci döneme bırakmış ve böylelikle uzaktan öğretim özellikle EBA sistemi üzerinden devam ediyor. Uzaktan öğretimin ülkemizde artık kanıksandığı, benimsendiği ve ailelerin de yavaş yavaş bu işe ısındığı fakat yine bir dijital kültür malzemesi olarak da eksik olduğumuzu söylemek gerekiyor. Bu anlamda Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının 2 ayrı çok önemli uygulaması var. Bu uygulamalar çok uzun yıllardır geliştirilen ve çok ciddi yatırım yapılan uygulamalar. Çünkü uzaktan eğitimde şöyle bir ilke vardır; erken kalkan yol alır. Bu ciddi teknoloji ve maliyet gerektirir. Birincisi yerli ve milli yazılım, diğeri de kurumumuzun Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu 'SeeMeet' uygulaması. Yurt dışında serveri olan bir uygulamanın güvenlik açıkları çok fazladır. Bu yüzden biz yerli ve milli yazılımlar ve uygulamalara önem vermekteyiz. Bu anlamda biz de Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının çalışmalarını yakından takip etmekteyiz."

YAPAY ZEKA TEMEMLLİ YATIRIM

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver ise 10 yılı aşkın süredir dijital öğrenme ve yapay zeka temelli öğrenmeye yatırımlar yaptıklarını söyledi. Tanrıöver, 23 Mart'tan itibaren pandemi nedeniyle başlayan yeni süreçte; dijital süreçte beklentilere özgü eğitim platformu sunma ihtiyacı oluştuğunu belirterek, "2 yılı aşkın süredir Metodbox uygulamalarıyla öğrencilerimize K12 düzeyinde, eğitim ve öğretim süreçlerine destek verebilmek adına hizmet veriyoruz. Kurum olarak yerli ve milli uygulamalara önem veriyoruz. SeeMeet uygulaması, bu uygulama yerli ve milli ve çok önemli bir özelliği de eğitim odaklı bir görüşme platformu olması açısından çok önemli. Bu iki sistem birbiriyle senkronize olarak çalışabiliyor. Bu iki sistem veli ve öğrenci bazında farklı bir arayışa girilmemesini sağlıyor ve bu da bizi güçlü kılıyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Erarslan, eğitime katılan kolej öğretmenlerine Metodbox ve SeeMeet uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA