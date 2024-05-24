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Terör örgütüne 2 bölgede peş peşe darbeler! 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde de terör örgütlerine art arda darbeler indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ Ypg'li ve Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK"

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne 2 bölgede peş peşe darbeler! 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Suriye Gara Irak YPG PKK Güvenlik Politika Dünya Haberler

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