İsrail'in öldürdüğü gazeteci için Biden da sessiz kalamadı: Soruşturulması gerekiyor - Haberler

Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin yankıları tüm dünyada sürerken ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİDEN'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Biden, Filistinli gazeteci Ebu Akile ile ilgili sorulan soruya "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." şeklinde yanıt verdi.

ABD DIŞİŞLERİ: DERİN RAHATSIZLIK DUYDUK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

TABUTUN OMUZDA TAŞINMASINA MÜDAHALE

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etti. İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden oldu.

İSRAİL ASKERLERİ BAŞINDAN VURMUŞTU

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.