Mescid-i Aksa'ya neden baskın düzenlendi? Yahudiler Mescid-i Aksa'ya neden saldırdı?

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar 28 grup halinde 1119 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin baskınları sürüyor." ifadeleri yer aldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'in içinde talmudik ayinler gerçekleştirdi. Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu. Bu tür baskınlar, Filistinli Müslümanlar arasında büyük tepkiye neden olmakta ve bölgede gerilimi artırmaktadır. Mescid-i Aksa, İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilmekte ve baskın gibi şiddet içerikli olaylar, dini ve siyasi tansiyonu yükseltmektedir.

AŞIRI SAĞCI YAHUDİLER HER YERE SALDIRDI!

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesini İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenleyerek anıyor. Bu yılki yürüyüş için İsrail, 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu. Yürüyüşe on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. Yürüyüşe katılan fanatik Yahudiler, İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürürken, Filistinlilere, onların dükkanlarına, evlerine ve araçlarına saldırılar düzenliyor.

İSRAİL DOĞU KUDÜS'ÜN HAKİMİ DEĞİL!

1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail, Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs, hala işgal altında kabul ediliyor. Ancak, İsrail 1980'de tek taraflı olarak Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti, bu karar ise uluslararası toplum tarafından tanınmadı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail'in Doğu Kudüs üzerindeki hakimiyeti yasa dışı sayılıyor. İsrail'in bu bölgedeki demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre değiştirmek amacıyla inşa ettiği yerleşim yerleri de uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkentleri olarak görüyor ve İsrail'i, şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamakla ve şehri Yahudileştirmeye çalışmakla suçluyor. Bu suçlamalar, özellikle İsrail'in yerleşim politikaları ve Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle uluslararası toplumda geniş yankı buluyor.