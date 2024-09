Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Birleşmiş Milletler'de üye olanların duruşu değişti ve hepsi Filistin'in yanında yer alıyor ve özgür Filistin devletini ve tam üyeliğimizi destekliyorlar. Ve diğer halklar nasıl devletlerini kurup üye olduysalar bizim de üyeliğimizi destekliyorlar. Ben Filistin halkı adına teşekkür ediyorum hepinize bu halka ve adalete desteğinizden dolayı. Ve hepinizi davet ediyorum bu kararların, uluslararası kararların uygulanmasını ve herkes kendi sorumluluğunu kabul etsin. Ve daha fazlasını istemiyoruz biz.

MİTİNG DÜZENLEYEN HALKLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu soykırıma karşı yapılan bütün mitingleri destekliyorum. Bütün dünyada Filistin halkına destek gösterileri yapıldı. Özellikle Amerikan halkı. Evet, Amerikan halkı mitingler düzenlediler ve İsrail'e karşı çıktılar. Avrupa devletlerine, Avrupa halklarına teşekkür ediyoruz.

SAVAŞIN DURMASI GEREKİYOR

Filistin halkı sizin duruşunuzu unutmayacaktır ve hepinizi onurla anacağız ve halkımızın özgürlüğünü destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Son dönemde bir sonraki günle ilgili çok konuşma yapıldı. Bir sonraki gün ne yapacağız? Bir sonraki günkü politikamız ne olacak? Ve diyorum ki bir sonraki gün Gazze'de savaşın bitmesi gerekiyor. Ve ben kendi görüşümüzü size söyleyeceğim. Ve hemen yapılması gereken bunu size söylüyorum. İster kabul edin, ister düzeltin, ister değiştirin. Biz hazırız buna. Öncelikle hemen ve kesintisiz olarak saldırıların durması ve bu terörist İsrail'in bize saldırılarının durması gerekiyor.

GAZZE'DE ŞU AN HER ŞEYE İHTİYAÇ VAR

İki, insani yardımların bir an önce Filistin'e ulaşması ve yeterli miktarda su ve diğer yiyecekler, hiçbir şey kalmadı Gazze'de, her şeye ihtiyaç var şu anda ve özellikle Gazze'nin her bölgesine ulaşmalı. Üç, İsrail'in tamamen Gazze'den çekilmesi ve bölgemizi tamamen terk etmesi, bu yedi kilometre olan bu alanın çıkması, bir santimetresinde dahi bir İsrail Asya'nın kalmaması istiyoruz. Zorla göç ettirilmeler var Gazze'nin içinde veya Gazze'nin dışında, bunun durdurulması ve göçenlerin de geriye gelmesi.

AYŞENUR'U UNUTMADI

Abbas konuşmasında İsrail askeri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de unutmadı. Abbas, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.