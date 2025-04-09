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Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifesi, küresel otomotiv devlerinde şok etkisi oluşturdu. Nissan ve Volvo gibi markalar, üretimlerini ABD'ye taşıyacağını açıklarken, Alman menşeli markalar ABD'ye gönderdiği araçların sevkiyatlarını durdurdu. Öte yandan ABD piyasasında 50 günlük sıfır otomobil stoku kaldığı ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergi tarifeleri küresel ekonomide büyük yankı uyandırdı. Trump, başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yüksek gümrük vergileri uygulanacağını kamuoyuna duyurdu. Birçok sektör yeni tarifeden etkilendi. Ancak en derin yarayı otomotiv sektörü aldı.

NİSSAN ABD'DE YATIRIM KARARI ALDI

Özellikle Avrupa ve Asya merkezli otomotiv devleri yatırım ve üretim kararlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin ardından amiral gemisi Rogue üretimi için ABD'de yatırım kararı aldı. Nikkei haber ajansı diğer Asyalı otomotiv devlerinin de benzer kararlar alabileceğini yazdı. İsveçli Volvo ise Amerika'daki üretimini artırma sinyali verdi. Güney Carolina'daki fabrikasında daha fazla model üretiminin değerlendirildiğini duyurdu.

900 İŞÇİ GEÇİCİ SÜREYLE İŞTEN ÇIKARILDI

Stellantis, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde faaliyetlerini belirli süreyle askıya alırken 900 işçiyi de geçici süreyle işten çıkardı. İngiliz otomobil üreticisi Land Rover ise Amerika'ya ihracatı bir ay boyunca durdurdu. Alman üretici Mercedes'ten de benzer bir hamle gelebileceği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, yeni dönem planlarının hazırlandığı dile getirildi. Otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler sebebiyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı açıklandı.

ARAÇLAR GERİ ÇEKİLİYOR

Alman dergisi Automobilwoche'nin haberine göre Audi, bayilerine mektup göndererek 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren bütün araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi. Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Audi'nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurduğu belirtildi.

50 GÜNLÜK SIFIR OTO KALDI

Amerika'da yaklaşık 50 günlük sıfır otomobil stokunun olduğu belirtiliyor. Tarifelerin yükselmesiyle fiyatların yüzde 10 artabileceği ifade ediliyor. Bu sebeple hafta sonu araç satış noktalarında yoğunluk oluştu. Yapılan bir analize göre, markaların ziyaretçi trafiği yüzde 30 arttı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

almanlar amerikaya audi göndermeyi durdurmuşlar iyiki bu uygulamayı Türkiyeyede yapmadılar yoksa sayın diyanet işleri başkanımız binecek yeni bir audi bulamazdı

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

eşek gibi geri adım atacak trump, ama firmalar dik durabilse. kimse mal vermesin bakalım ne halt edecekler.. adamlar dünyayı sömürmeye alışmış. çin olmadan elektronik hiçbirşeyi üretemezler, almanya olmadan otomotiv üretemezler.

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Haber Yorumlarıalbatros :

çin amerikaya tam anlamıyla boykot uygulasa, bırakın arabayı, amerika açlıktan ölür. poposunu silecek kağıt, fenerine koyacak pil bulamaz.

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Haber Yorumlarıserhat:

Hep birlikte el ele, güçlü amerika, güçlü kripto!

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Haber YorumlarıNecati Cevik:

aslan tırap seni çok seviyem batırırsan abd yi sen batırırsın aslansın. kaplansın haydi bastır aslanım.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ulan bu Nissan da az fırıldak değilmiş. Daha bir ay önce Nissan küresel krizden etkilendi Honda ile birleşme görüşmeleri yapıyor haberini burada okumadık mı ? Sen Japon firmasısın, dün paran yoktu bugün düşmanın ABD'ye yatırım yapacak parayı nereden buluyorsun demezler mi ?

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