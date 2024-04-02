Gazze'de İsrail saldırısında 7 yardım görevlisi hayatını kaybetti

Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

WCK'nın kurucusu ve başkanı José Andrés, çalışanların " İsrail ordusunun hava saldırısında" öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu "kapsamlı bir inceleme" yürüttüğünü açıkladı.

Amerikan yardım kuruluşu, yaşamını yitirenlerin Avustralyalı, Polonyalı, İngiliz ve Filistinli olduğunu, hayatını kaybeden bir kişinin ise ABD ve Kanada vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yardım kuruluşunun saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamaya göre yardım görevlileri "WCK logolu iki zırhlı araç ve normal bir araçla çatışmasız bir bölgede" seyahat ediyorlardı.

World Central Kitchen, görevlilerinin İsrail güçleriyle koordineli hareket ettiklerini ancak Deyr el-Balah'ta bir depodan ayrıldıktan sonra saldırıya uğradıklarını söyledi.

Yardım kuruluşunun CEO'su Erin Gore, "World Central Kitchen ve tüm dünya olarak bugün İsrail ordusunun hedef gözeterek gerçekleştirdiği bir saldırı nedeniyle güzel hayatlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgün ve dehşet içindeyim" dedi.

Gore, WCK'nın bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurduğunu açıkladı.

El Aksa Hastanesi'nden bir kaynak da BBC'ye yaptığı açıklamada, üzerlerinde WCK logosu bulunan kurşun geçirmez yelekler giyen dört kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini belirtti.

WCK Gazze'de gıda yardımı ve hazır yiyecek dağıtıyor. Kuruluş geçen ay Gazze'de 175 gün içinde 42 milyon öğünden fazla gıda dağıttığını açıklamıştı.

ABD merkezli bir diğer STK olan Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (Anera) da Gazze'deki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.