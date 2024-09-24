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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan'daki Saldırılara Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan'daki Saldırılara Kınama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 492 kişi için kaygılarını dile getirerek sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Guterres, gerginliğin azaltılması ve diplomatik çözümlerin öncelikli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 492 kişi ve binlerce yaralı için paylaştığı mesajında, saldırıları kınayarak sivillerin korunması gerektiği çağrısını yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail- Lübnan arasında devam eden saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden siviller ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Mavi Hat boyunca tırmanan durum ve Lübnan yetkilileri tarafından bildirilen çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil kaybı ve binlerce yerinden edilmiş kişi nedeniyle ciddi şekilde endişe duymaktadır. Genel Sekreter ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle de ciddi şekilde endişe duymaktadır. BM personeli de dahil olmak üzere Mavi Hat'ın her iki yakasındaki sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu ifade etmekte ve can kayıplarını şiddetle kınamaktadır.Genel Sekreter, UNSCOL ve UNIFIL'in gerginliği azaltma yönündeki devam eden çabalarını not eder ve derhal gerginliğin azaltılmasının ve tüm çabaların diplomatik çözüme yöneltilmesinin acil gerekliliğini yineler. Genel Sekreter, tüm taraflara sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve bunların tehlikeye atılmamasını sağlama çağrısını yineledi. Ayrıca tüm aktörlere, BM personelinin ve varlıklarının emniyetini ve güvenliğini sağlama sorumluluklarını hatırlatıyor. Genel Sekreter, tarafları Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda yeniden kararlı olmaya ve istikrarı yeniden sağlamak için derhal düşmanlıkların durdurulmasına geri dönmeye çağırmaktadır" denildi.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın en son paylaştığı verilere göre devam eden saldırılarda 492 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı ise 1645'e yükseldi. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter yaptığı açıklamada, "Lübnan'da 492 can kaybı. +1600 yaralı. On binlerce kişiye evlerini terk etmeleri emredildi. 1 günde. İsrail'in bu korkunç saldırısı bölge için herhangi bir çözüme yol açmayacak. Vatandaşları güvenli bir şekilde evlerine geri getirecek tek şey diplomasi. Acıya son verecek tek şey ateşkes" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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