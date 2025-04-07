Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu! Kayıp büyük

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe aldığı karşılıklı gümrük tarifelerinin küresel piyasalarda yol açtığı satış dalgası, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'u da etkiledi. BIST 100 endeksi haftaya sert bir düşüşle başladı.

SEKTÖR BAZLI ENDESK YÜZDE 4 GERİLEDİ

Güne yüzde 3,4 değer kaybıyla 9.062 puandan başlayan BIST 100'de özellikle bankacılık endeksinde kayıplar dikkat çekti. Sektör endeksi, açılışta yüzde 4'e yakın geriledi.

Küresel çapta piyasalarda artan belirsizlik ve risk algısı, yatırımcıların satış yönlü pozisyonlarını artırmasına neden oldu. Analistler, ABD'nin ticaret politikalarına dair gelişmelerin bu hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceği haftada, yurt dışında ise ABD'nin tarifelerine yönelik haber akışı ile Euro Bölgesi'nde açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verilerinin öne çıkacağı belirtiliyor.

Teknik görünüm açısından değerlendirme yapan uzmanlar, BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.000 puan seviyelerini destek, 9.200 ve 9.300 puanı ise direnç noktaları olarak işaret ediyor.

ALTIN DA DÜŞÜYOR

Trump'ın açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerinin ardından altın fiyatları satışlar nedeniyle üç haftanın en düşük seviyesine indi. Ons altın bugün 2.972,4 dolara kadar geriledi. Gram altınsa yüzde 0,61 düşüşle 3.688,142 lira oldu.

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Makroekonomik belirsizliklerler yatırımcıları riskli gördükleri varlıklardan uzaklaştırırken, likidite daralması ve panik satışlarının artışı zincirleme reaksiyona sebep oldu. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), son birkaç saatte yüzde 14'lük sert düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerilerken, satış baskısının da giderek arttığı kaydedildi.

Bitcoin fiyatı ise yüzde 7'lik geri çekilmenin ardından 77000 doların altını gördü. Aralık 2024'te 107 bin dolarla zirveyi gören Bitcoin, bu sabah 76900 dolar seviyesine kadar gerileyerek yüzde 28'lik bir düzeltme yaşadı.

Bu kayıplarla birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yüzde 8,56 azaldı.

KÜRESEL BORSALARDA AĞIR KAYIP

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek gümrük vergilerini devreye almasının ardından sadece Türkiye değil, küresel piyasalarda da yoğun satış baskısı gözlendi. Asya borsaları haftaya adeta çöküşle başlarken, ABD vadeli endeksleri ve Avrupa piyasalarında da sert değer kayıpları yaşandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi sabah saatlerinde yüzde 8,8 oranında gerileyerek 30.792 puana indi ve Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Topix Bankacılık Endeksi ise gün içinde yüzde 17'yi aşan düşüşle dikkat çekti. Son üç işlem gününde Japon bankacılık sektörü toplam piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti.

ABD vadeli endekslerinde de benzer bir tablo hakimdi. Dow Jones vadeli endeksi yüzde 2,69, S&P 500 yüzde 3,47, Nasdaq 100 ise yüzde 4,36 oranında değer kaybetti. Avrupa'da da FDAX yüzde 4, Eurostoxx 50 yüzde 3,56 ve FTSE 100 yüzde 2,55 düşüşle işlem gördü.

PİYASALAR TRUMP'IN YENİ MESAJINI BEKLİYOR

Uzmanlar, yatırımcıların hafta sonu boyunca Beyaz Saray'dan gelecek yumuşatıcı mesajları beklediğini, ancak Trump yönetiminin geri adım atmaması ve "kararlıyız" açıklamalarının belirsizlikleri artırdığını belirtiyor. Ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi, küresel çapta risk algısını yükselterek, yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşmasına ve hisse senetlerinde sert satışlara yol açtı.