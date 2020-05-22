Dönüşüme vatandaş desteği Yıldırım Belediyesi, riskli alanda bulunan Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştireceği güvenli, modern ve sağlıklı konutlardan oluşacak 7. Etap kentsel dönüşüm projesi ile vatandaşlara yeni bir hayatın kapılarını aralayacak.

Yıldırım Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilecek 'Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesinde bölgedeki tapu malikleri ile uzlaşma görüşmeleri başladı. Yıldırım Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinde tapu maliklerine gerçekleştirilecek 7. Etap kentsel dönüşüm projesinin detayları aktarılarak hak edişleri karşılığında sahibi olacakları konutlar hakkında bilgi veriliyor. 169 tapu malikinin bulunduğu görüşmelerde bugüne kadar yapılan uzlaşmalarda, vatandaşlarla yüzde 80'in üzerinde anlaşma oranı yakalandı. Yıldırım Belediyesi'nin deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine kazandıracağı modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye vatandaşlar da büyük oranda destek veriyor. Uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sosyal donatıları, otoparkları, iş yerleri ile hayata geçirilecek proje, bölge sakinlerinin hak ettiği yaşama kavuşmalarını sağlayacak.

'DEPREM DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU KILIYOR'

Plansız ve çarpık yapılaşma devam ettikçe bölgenin değer kazanamayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay, "Plansız yapılaşma yalnızca fiziki mekan sorunu değil. Bundan kaynaklanan birçok kültürel ve sosyal problemler var. Ulaşım, otopark, güvenlik, madde bağımlılığı, asayişi bozan olaylar, yetersiz okul, sağlık ve sosyal donatı alanları temel sorunlarımız. Plansız ve çarpık yapılaşma devam ettikçe bu bölge değer kaybedecek ve yaşam şartları zorlaşacak. Dönüşümü zorunlu kılan en önemli unsur da başta deprem olmak üzere afetlerdir. Bursa'da tarih boyunca büyük depremler ve yıkımlar yaşanmış, 1855 yılında gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki deprem ise şehrimizde oldukça büyük tahribata neden olmuştur. Bu noktada şehrimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, 1. Derece Deprem Kuşağı'nda olduğu unutulmamalı. Zaman kaybetmeden güvensiz konutların yerlerine yıkılıp yenilerinin yapılması olası bir büyük depremde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır" dedi.

GÜVENLİ VE MODERN KONUTLAR

Doğru kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, insanların yaşamlarına Hümahatun Evleri'nde olduğu gibi kentsel dönüşümün ne kadar büyük değer katacağını, çocukların güvenli ve daha iyi bir alanda yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu göreceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Bu proje gerçekleştirildiğinde insanlarımızın yaşam kalitesi yükselecek, güvenli ve modern konutlar sayesinde bölgenin değeri artacak. Otoparkların tamamen binaların altında olacağı proje tamamlandığında; geniş caddeleri, sosyal donatı alanları ile yeni ve modern bir yaşam alanı oluşacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız Hümahatun Evleri'nde olduğu gibi kentsel dönüşümün hayatlarına ne kadar büyük değer kattığını, çocukların güvenli ve daha iyi bir alanda yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu görecekler. Vatandaşlarımızın da bu projeye olan desteği atılan doğru adımların göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler