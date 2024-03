Özhaseki: Türkiye'nin depremselliğini bilmemiz lazım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin depremselliğine dikkati çekerek, "Bir iş yapacaksak bu gerçekliği bilmemiz lazım. Çözümü kentsel dönüşüm ve en doğru şekilde yapmalıyız." dedi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları ve Mimarlarla Sektör Buluşması"nda konuşan Özhaseki, şehrin geleceğinin yerel yöneticilerinin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Özhaseki, 1950'lerden itibaren başlayan göç dalgasıyla büyük şehirlerin etrafının tamamen dolduğunu ifade ederek, 2000'li yılların başına gelindiğinde sağlıksız yapılar ve kimliksiz binalarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Küresel iklim değişikliğinin korkutan bir boyuta gittiğini dile getiren Özhaseki, "'Son 100 yıl içerisinde Dünyanın ısısı 1,1 derece arttı' diyorlar. '1 dereceden ne olur' demeyelim, vücudumuzda 1-2 derece ateşin arttığını düşünün. Akdeniz Havzası ise 1,5 derece artmış. 2 dereceye çıktığında gıda krizi, kuraklık ve göçler başlıyor. Sonra savaşlar, belalar ardı ardına gelir." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak "6 Şubat depremlerinin hasarlarının giderilmesi" ve "şehirleri dirençli hale getirme" konu başlıklarına öncelik verdiklerini belirten Özhaseki, şunları paylaştı:

"Türkiye, bir deprem ülkesi. Hiç tartışmayalım. Şu anda bile hareketli. Her an nerede kırılacağı belli olmayan 500'e yakın fay hattı var. Bilim adamları diyor ki, 'Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru giden çizgi üzerinde en riskli 5 ülke var. Birisi de Türkiye. Son 100 yılda gerek denizlerimizde gerek karamızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Neredeyse her sene 2-3 tane yıkıcı deprem oluyor. Ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde. Bir iş yapacaksak bu gerçekliği bilmemiz lazım. Çözümü kentsel dönüşüm ve en doğru şekilde yapmalıyız."

-"Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 307 bin konutun inşaatına başladıklarını belirterek, "Bir sene içinde 75 bin konutu teslim ediyoruz. Mayıs ayıyla birlikte de her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz Böyle büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bazen de sesler geliyor dışarıdan. 'Nerede konut yapmışlar, kime veriyorlar, yüzde yüz AKP'lilere veriyorlar'. Koca koca ana muhalefetin lideri söylüyor, başka genel başkanlar söylüyor, ne diyebilirim ki?" diye konuştu.

İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ancak yeterli olmadığını anlatan Özhaseki, kentsel dönüşümde bakanlık, yerel yönetim ve vatandaş kararlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, muhalefetin "kentsel dönüşüme değil rantsal dönüşüme karşı olduklarını" söyleyerek kenara sıyrıldığını vurgulayarak, "Eğer onlar kentsel dönüşümü İstanbul gibi bir ilimizde, İzmir gibi çok riskli ilimizde gece gündüz demeden çalışarak ön plana getirmiyorlarsa, bu konuda üstlerine düşeni yapmıyorlarsa, büyük bir vebal altındalar." sözlerini sarf etti.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'ya destek isteyen Özhaseki, onların yanlarında olacağını, elindeki imkanları sonuna kadar kullanacağını söyledi.

Mehmet Özhaseki, insanların yaşam tercihlerinin kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, bu ülkenin birliği, dirliği ile ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da kentsel dönüşümün, Türkiye'nin ana meselelerinden biri olduğunu, dirençli toplum geliştirmenin herkesin vazifesi olduğunu vurguladı.

Dağ, depremlerin derin yaralar açtığını hatırlatarak, seçilmesi halinde ilk etapta yapacakları işin depreme dair riskleri minimize etmek olduğunu aktardı.

