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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projelerini sanayicilere anlattı

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gerçekleştirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda sanayicileri bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, sanayinin ve ticaretin önünü açmak için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini, bu kapsamda Serbest Bölge için projeler hazırladıklarını belirtti.

"Önce insan" temasıyla çıktıkları yolda aileyi odağa aldıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aile tahrip olduğunda istihdam ve gelişim de duruyor. Bundan dolayı da yaptığımız bütün işlerle ilgili önce insan, önce aile, önce şehir, önce istihdam gibi birçok temayı önceliklerimiz arasına aldık. Sağlıklı ve güvenli konutlar yapmak için Battalgazi, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt birçok bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin depreme daha dayanıklı binaları olması için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra Melikgazi'de 10 katlı binalar yapılacak. Melikgazi'de yatay mimariye geçiyoruz."

Palancıoğlu, önümüzdeki 5 yıl için planladıkları diğer projeleri de sanayicilere anlattı.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de Başkan Palancıoğlu ile Serbest Bölge'de güzel işler yaptıklarını belirterek, yeni dönemde de kendisine başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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