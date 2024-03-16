Özhaseki: İstanbul için özel kentsel dönüşüm projeleri hazırladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul için özel projeler hazırladıklarını belirterek, "Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı yeniden gözden geçirip, engelleyenlerin engelini aşacak şekilde kanunlar yaptık. Bir taraftan orta vadeli bütçeye çok büyük meblağlar koyduk, yerinde dönüşümü gerçekleştirmek isteyenler için. Biz, hazırlığımızı yaptık. Bu konuda da hazırız." dedi.

Zeytinburnu'ndaki 5126 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni'nde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu anımsatarak, son yüzyılda, kara ve denizde meydana gelen 6 ve üzerindeki deprem sayısının 231 olduğunu söyledi.

İstanbul'da 600 bin civarında, bir an önce yıkılıp yapılması gereken bağımsız birim olduğunu ifade eden Özhaseki, "1,5 milyon civarındaki bağımsız birim de riskli gözüküyor. Bunun bir tek yolu var arkadaşlar, o da kentsel dönüşüm, dünyada başka bir yolu bulunmamış." dedi.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduklarını ve İstanbul'u özel bir birim haline getirdiklerini belirterek, "İstanbul için özel projeler hazırladık. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı yeniden gözden geçirip, engelleyenlerin engelini aşacak şekilde kanunlar yaptık. Bir taraftan orta vadeli bütçeye çok büyük meblağlar koyduk, yerinde dönüşümü gerçekleştirmek isteyenler için. Biz, hazırlığımızı yaptık. Bu konuda da hazırız." diye konuştu.

İstanbul'da meydana gelmesi beklenen depreme değinen Özhaseki, Marmara Bölgesi'nde 20 milyon insan yaşadığını, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yarısının burada olduğunu ifade ederek, depremi düşünmek bile istemediğini kaydetti.

Özhaseki, Kahramanmaraş'taki depremin son 1000 yıllık Anadolu medeniyetinde meydana gelen en büyük felaket olduğunu vurgulayarak, bundan 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü ifade etti.

İstanbul'u depreme hazırlamak için kentsel dönüşüme talip olduklarını söyleyen Özhaseki, yerel seçimde Büyükşehir'de Murat Kurum, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy için "evet" oyu kullanılırsa önlerinin açılacağını belirtti.

Bakan Özhaseki, törende yapılacak canlı bağlantılarla 5 bin konutu depreme hazırlıklı hale getireceklerini kaydetti.

Canlı bağlantıyla yıkım ve temel atma töreni yapıldı

Törende, Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Arısoy, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe birer konuşma yaptı.

Programda, daha sonrasında yapılan canlı bağlantıyla, kentsel dönüşüm çerçevesinde Zeytinburnu, Esenler, Tuzla, Üsküdar, Bağcılar, Avcılar ve Fatih'te temeller atıldı, Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane ve Bayrampaşa'da ise yıkımlar başlatıldı.