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Hamza Dağ: İzmir'de kentsel dönüşüme başlayacağız

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Biz bir yerinden kentsel dönüşüme başlayacağız. Kentsel dönüşüme başlayamadığımız yerlerde de kent estetiğini önemseyip evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini biz büyükşehir belediyesi olarak yapacağız." dedi.

Dağ, Narlıdere ilçesindeki Afyonkarahisarlılar Derneği önünde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında bugün artık propagandanın son günü olduğunu, 70 gündür sahada sadece projelerini anlattıklarını ifade eden Dağ, İzmir'in yerelde hizmete ihtiyacının olduğunu, kenti farklı konularla oyalamaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Kentsel dönüşümün İzmir'in çözülmesi gereken en önemli meselelerinden olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"25 yıldır bu şehirde yönetimde olanlar, her 5 yılda 5 bin konut dönüştürmüş olsalardı bugün 125 bin tane konut dönüşmüş olurdu. Hakkını yerine getirerek dönüştürmeyi başarmış olsalardı bugün böyle bir enkazla karşı karşıya kalmazdık. Önümüzdeki 5 senede belki bu 25 yılın birikimini 5 senede bitirmek mümkün olmayacak. Ama şunu herkes görecek; evet İzmir'de bir şeyler değişiyor. İzmir'de araçların alt takımını yaptırmaktan yorulmuş hemşerilerimiz, artık sıcak asfaltlı güzel yollarda yolculuk yapacaklar. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirli, önümüzdeki aydan itibaren yüzde 50 indirime gideceğimiz için Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanır hale gelecek."

Hamza Dağ, yapacakları yeni yollarla, alt geçitlerle, battı-çıktılarla, köprülü kavşaklarla İzmir'in trafiğini rahatlatacaklarını, 2-3 sene sonra artık İzmir'de trafik diye bir meselenin kalmadığının görüleceğini ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Dağ, sadece emekli maaşı olup başka yerden geliri olmayan dezavantajlı kesimin toplu taşımada kullanılan "İzmirim" kartlarına yıllık 10 bin lira yükleme yapacaklarını dile getirdi.

"Gerekirse bembeyaz boyayacağız"

Dağ, kentsel dönüşüm konusunda hiç dokunulmamış, düşünülmemiş olan yerlerin bulunduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege Mahallesi'nde zamanında yetki verildi. Aktepe Emrez yetki verildi. Karabağlar'daki 540 dönüm, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Aynı zamanda Narlıdere de bunlardan birisi. Genel çerçevede söyleyeyim. Biz bir yerinden kentsel dönüşüme başlayacağız. Kentsel dönüşüme başlayamadığımız yerlerde de kent estetiğini önemseyip evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini biz büyükşehir belediyesi olarak yapacağız. Çünkü göz zevkimiz diye bir şey var. Kentsel dönüşüm yapıncaya kadar bir kere bunu yapacağız. Rengini belirleyeceğiz. Gerekirse bembeyaz boyayacağız veya başka bir şey boyayacağız ama bilin ki bu şehre dışarıdan gelen de 7/24 bu şehirde yaşayan da o göz estetiğini en iyi şekilde yaşayacak."

Kentin sorunlarını bildiklerini ve bunları çözmek istediklerini vurgulayan Dağ, katılımcılardan kendisi ve Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman'a destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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