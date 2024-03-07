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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu ile ilgili projeleri anlattı

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ulusal televizyon kanallarında katıldığı programlarda Bolu ile ilgili projeleri hakkında bilgiler verdi. Ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, turizm ve sanayi projelerinin yanında mülteci konusuna da değinen Demirkol, mülteci sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ulusal televizyon kanallarında katıldığı programlarda Bolu ile ilgili projeleri hakkında bilgiler verdi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Habertürk TV'de Ana Haber programında Mehmet Akif Ersoy'un, Ülke TV'de ise Öğle Ajansı programında Sevgi Deniz'in sorularını yanıtlayan Demirkol, Bolu'yla ilgili hayallerinin ve projelerinin ana başlıklarını anlattı.

Programlarda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Demirkol, ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, turizm ve sanayi projelerinin yanında Bolu'da gündem olan mülteci konusuna da değindi.

Sığınmacılar ile ilgili hassasiyetinin mevcut belediye başkanından daha fazla olduğunu vurgulayan Demirkol, "Bu konuda ivedilikle çalışacağız. Süreç içerisinde mültecilerle ilgili söylemlerin mevcut belediye yönetiminin başarısızlıklarını örten kurtarıcı bir buton olarak görüldüğünü ve kullanıldığını görüyoruz fakat biz az konuşup çok iş yaparak mülteci sayısını düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut belediye yönetiminin ortaya koyduğu söylemlerin işe yaramadığını ve mülteci sayısını resmi rakamlara göre azaltmadığının ortada olduğunu vurgulayan Demirkol, bu söylemlerin turizm kenti olan Bolu'da turist sayısını azalttığını ve esnaflar ile bu sektörde çalışanlara zarar verdiğini belirtti.

Demirkol, mevcut belediye başkanının genel siyasi tartışmaların tam göbeğinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Şu anki belediye yönetiminin tweet atmak, canlı yayına çıkıp genel siyaseti konuşmak, belediyeyi 80 gün kapatıp tüm yönetimle Ankara'ya yürümek ve genel başkana koltuk atmak gibi faaliyetleri var. Bunları yapmak için Belediye Başkanlığı makamını işgal etmeye gerek yok. Kendisi yine tweet atabilir, yine canlı yayınlarda siyasi yorumlar yapabilir. Bolu, bu 5 yıl içerisinde boş olan belediye koltuğunu 31 Mart'ta gerçek bir belediye başkanını seçerek dolduracak."

Kaynak: AA / Güncel

Emin Demirkol AK Parti Bolu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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