Mart Ayı Emlak Verileri Açıklandı

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin mart ayı emlak verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda geçen ayın verilerini paylaştı.

Türkiye genelinde mart ayında konut arayanların yüzde 45'i kiralık, yüzde 55'i satılık konut aradı. Bir önceki aya göre kiralık fiyatlarında yüzde 4'lük, satılık fiyatlarında ise yüzde 2'lik artış gözlemlendi.

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 105 bin 394 oldu. Konut satışlarında megakent 19 bin 40 konut satışıyla en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışıyla Ankara, 6 bin 413 konut satışıyla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 42 konutla Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azalarak bin 778 şeklinde tespit edildi. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kira artışları yüzde 20'lik artışla rekor kırarken, Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 10'luk artışla onu takip etti. İzmir'de bir önceki aya oranla kira fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterirken, Gaziantep'te ise kira fiyatlarında yüzde 6 oranında gerileme gözlendi.

Mart ayı satılık konut artışlarında il bazında Aydın ve Diyarbakır başı çekerken, İstanbul ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla hissedilir artış yaşandı.

Kentsel dönüşüm beklentileri araştırıldı

Emlakjet, yerel seçimlerin ardından kentsel dönüşüm beklentilerini de araştırdı. Kullanıcıların yüzde 82'si, kentsel dönüşüm projeleri hakkında pek bir fikir sahibi olmadıklarını ifade ederken, yüzde 64'ü ise Türkiye'de kentsel dönüşümün daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için devlet desteğinin artırılması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 56'sı da yaşadıkları binanın kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olarak değerlendirilmesi durumunda ne yapacakları konusunda kararsız.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, İstanbul'da başlayan kentsel dönüşüm hareketinin, ülkeye yayılmasının Türkiye için olumlu bir gelişme olacağını, kentsel dönüşüm konusunda halkı bilinçlendirecek ve teşvik edecek yeni iletişim stratejilerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.