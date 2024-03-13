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Bursa'da 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yapılacak

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde daha yeşil ve dirençli bir Bursa için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde daha yeşil ve dirençli bir Bursa için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kent dönüşümün önemli bir konu başlığı olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin acısının halen taze olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Aktaş, "Kentsel dönüşüm çalışmalarını konut alanları, tarihi alanlar, imalat ve sanayi alanları ve kamusal alan ve yapılar olmak üzere 4 konu başlığında ele alıyoruz. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Allaha şükürler olsun bizim yaptığımız işler var. Geçtiğimiz dönemde Bursa'da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmalarının 14 bölgede devam ettiğini aktardı.

Planlama ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Aktaş, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Bu dönüşümle sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, şehir içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak, yeşil alan ve donatı alanlarıyla şehir kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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