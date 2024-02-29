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Niğde Belediye Başkanı eski sanayi sitesi esnafını ağırladı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında dönüştürülen sanayi sitesi esnafını Belediye Meclis Salonu'nda konuk etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eski sanayi sitesi esnafını belediyede konuk etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında dönüştürülen sanayi sitesi esnafını Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi ile Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi'nin devam ettiğini belirtti.

Projeler kapsamında hiçbir vatandaş ve esnafı mağdur etmediklerini aktaran Özdemir, "Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kriterlere uyan esnafa yeni sanayi sitesi alanında 120 ve 60 metrekarelik iş yerleri inşa ettik. İş yerleri yıkılan esnafımızı, yeni sanayi sitesindeki iş yerlerine taşıdık. Eski Sanayi Sitesi'nde kiracı konumunda olan esnafımız için de yeni iş yerleri yaptırdık, böylece hiçbir esnafımızı mağdur etmedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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